Hafıza zayıflığına faydalıdır. Baş ağrısı ve migrene iyi geliyor. İşte o ot

Cemile Balcı
Hafıza zayıflığına faydalıdır. Baş ağrısı ve migrene iyi geliyor. İşte o ot
Hafıza zayıflığına faydalı olan baş ağrısı ve migrne iyi gelen oğul otu ortaya çıktı.

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın sunduğu gıdalarla sağlığımızı korumak için seçtiğimiz bir yaşam tarzıdır.

Bu yaşam tarzına uygun bitkilerden bir tanesi de oğul otudur.

OĞUL OTU NEDİR?

Oğul otu, ballıbabagiller familyasına ait, beyaz çiçekli, çok yıllık bir bitkidir. Tıbbi melisa olarak da bilinen bu bitkinin yaprakları limon kokar ve tanen, reçine ve uçucu yağ içerir. İstanbul, Bursa, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir ve boyu 30 - 80 cm arasında değişir.

FAYDALARI...

Mide ve bağırsak ağrılarını hafifletir. Kalp sağlığını destekler. Hazımsızlık, baş ağrısı ve migren gibi sorunlara iyi gelir. Melankoli, sara, baş dönmesi, kulak çınlaması ve sinir krizleri gibi durumlarda rahatlama sağlar.

Baygınlık geçirenler için faydalıdır. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Adet ağrılarını azaltır ve adet kanamalarını düzenler.

Huzursuzluk ve sıkıntıyı giderir. Hafızayı güçlendirir.

OĞUL OTU NASIL KULLANILIR?

Oğul otu, krem, kapsül, yağ ve çay gibi farklı şekillerde kullanılabilir. Bu şekiller, oğul otunun faydalarından yararlanmak için farklı yöntemler sunar. Örneğin, dudakta uçuk olanlar krem sürerek, vücudunda yara olanlar yağla masaj yaparak oğul otunu kullanabilir. Oğul otu çayı ise en yaygın kullanılan şeklidir.

Oğul otu çayı, farklı rahatsızlıklara göre farklı şekillerde hazırlanabilir ve tüketilebilir. Örneğin, Saraçoğlu’nun göz tansiyonu için verdiği oğul otu kürü, 35 yaş altındaki hastaların yudum yudum ve ılık içmesini önerirken, diğer rahatsızlıklar için aç karnına günde 2-3 kez içilmesini önerir. Bazı tariflerde oğul otu kaynar suya atılıp 10 dakika demlenirken, bazı tariflerde 5 dakika kaynatılır.

Oğul otu, rahatsızlığa göre verilen tariflere uygun olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Bu tarifler ve kullanım şekilleri uzmanlardan ve doktorlardan alınmalı, dikkatli ve düzenli olarak uygulanmalıdır. Oğul otunun faydaları, İbrahim Saraçoğlu’nun verdiği tariflerle daha iyi görülebilir.

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