Migren ağrılarına şifa olan 10 besin ortaya çıktı. İlaçları çöpe atacaksınız

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Migren ağrılarına şifa olan 10 besin ortaya çıktı. İlaçları çöpe atacaksınız
İlaçları çöpe atacağınız migren ağrılarına şifa olan 10 besin ortaya çıkması dikkat çekti.

Migren ağrısı, alın, göz, şakak, ense ve kulak arkasında bulunan sinirlerin sıkışmasından kaynaklanır ve birçok insanın günlük yaşam kalitesini düşürür.

İşte ilaçsız olarak ağrıyı önlemek için tüketebileceğiniz 10 faydalı besin…

Avokado: Migrenle mücadelede çok etkili bir besindir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından zengin olan avokado, ciddi baş ağrılarına çok iyi gelir.

İncir: İncir, iltihabı azaltmak ve baş ağrılarını engellemek için etkili bir besindir. Büyük miktarda potasyum içeren incir, migren ağrısı için çok önemlidir. Günde yeterli miktarda incir yemek gerekir.

Somon: Somon, omega-3 yağ asitleri ve B-2 vitamini içeren, sık sık baş ağrısı yaşayanlar için harika bir besindir. Ayrıca vücuttaki iltihabı azaltır ve ağrıları hafifletir.

Tatlı patates: Tatlı patates, hem lezzetli hem de şiddetli migren ağrısıyla savaşmada önemli bir rol oynar. C vitamini, B1 vitamini ve potasyum açısından zengin olan tatlı patates, baş ağrısı çekerken ağrıyı azaltır ve kişiyi rahatlatır.

Su: Su, kan akışını iyileştirebilir ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir. Bu da baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir, çünkü bazı baş ağrıları daralmış kan damarlarından kaynaklanır.

Karpuz: Baş ağrılarının en büyük sebeplerinden biri de susuzluktur. Taze sebze ve meyveler, özellikle de yaz meyveleri, yüksek su içeriğiyle baş ağrılarını önler. Örneğin en popüler yaz meyvelerinden biri olan karpuz, hem su hem de potasyum ve magnezyum gibi önemli mineraller içerir.

Havuç ve kereviz: Su ihtiyacınızı karşılayan karpuz, havuç ve kereviz gibi besinler, ağrılarınız için çok önemlidir. Susuzluk, baş ağrılarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu yüzden sık sık havuç yemek faydalıdır.

Kinoa: Kinoa, listenin en önemli ağrı kesici besinlerinden biridir. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrene karşı en iyi koruma sağlar.

Yoğurt: Yoğurt, B vitamininin bir bileşeni olan riboflavin açısından zengindir. Riboflavin, migrene karşı koruyucu bir etki gösterir. Riboflavin içeren yoğurt yemek, gününüzü ağrısız geçirmek için önemli bir adımdır.

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