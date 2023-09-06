Hafızayı zıpkın gibi yapan besinler hangileri

DOĞAL İLAÇLAR

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Yapılan birçok araştırma sık tükettiğimiz bazı besinlerin Alzheimer'ı önleyebileceğini gösteriyor. Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

B12 VİTAMİNİ NELERDE VAR

Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır.

ALZHEİMER'I ÖNLEYEN GIDALAR

Yaban mersini

Köri

Yeşil çay

Omega-3 yağ asitleri

Avokad

Turunçgiller

BEYİN DOSTU GIDALAR

Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin.

Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin.

Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin.