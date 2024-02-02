Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası CHP’den ilk açıklama: Bilinmeyen şey zamanlamasıydı

Kaynak: Haber Merkezi
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası CHP’den ilk açıklama: Bilinmeyen şey zamanlamasıydı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey zamanlamasıydı” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkan’ın istifa kararına CHP’den ilk tepki geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Erkan’ın istifasının sürpriz olmadığını söyledi.

Karatepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan’ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey zamanlamasıydı.

Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor.

Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir.”

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