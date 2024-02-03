Son dakika... Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atandı.

Karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

"GÖREVDEN ALINMIŞTIR" DETAYI

Atama kararında, Hafize Gaye Erkan ile ilgili "görevden alınmıştır" ifadesi dikkat çekti.

Resmi Gazete'deki atama kararında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnemesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince başkan yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır"

Karahan, AKP döneminde Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen 8’inci, son 5 yılda ise atanan 5’inci isim oldu.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

Karahan, 2012’de ise Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Aynı yıl New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak çalışma hayatına başlayan Karahan, 2022 yılına kadar burada Para Politikası Danışmanı ve İş gücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı olarak görev yaptı.

New York Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, Amazon tarafından aynı yıl önce kıdemli ekonomisliğe daha sonrasında da başekonomistliğe getirildi.

Karahan, 28 Temmuz 2023'te ise Türkiye’ye dönerek Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.