Ali Babacan haberi duyunca böyle tepki verdi. 'Erdoğan istifa mı etti?'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İtidal Haber" adlı Twitter sayfasının istifa haberini alıntılayan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?" diye sordu.

Sosyal medya kullanıcıları yapılan 'ima'nın ne olduğunu anladı.

Hafize Gaye Erkan'ın bazı açıklamaları ve babası Erol Erkan'la ilgili iddialar nedeniyle Erdoğan'ın rahatsız olduğu ve Erkan'ı seçimden önce görevden alınabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

'GÖREVDEN ALINMIŞTIR' DETAYI

Atama kararında, ‘istifa ettiğini’ açıklayan Hafize Gaye Erkan ile ilgili ‘görevden alınmıştır’ ifadesinin yer alması ise dikkat çekmişti.

Resmi Gazete'deki atama kararında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnemesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince başkan yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır"

GAYE ERKAN İKİ YIL DAHA MAAŞ ALABİLECEK

Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri 4 yıl olarak belirlenmektedir.

Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre, Merkez Bankası başkanları performansları yeterli görülmediği takdirde görevden alınabiliyor.

Merkez Bankası başkanlarının, yine aynı maddeye göre görevden alındıktan sonra 2 yıl boyunca daha eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkündür.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında ‘görevden alındığı’ belirtilen Erkan'ın da, özel bir kuruluşta ya da kamuda işe başlamadığı sürece 2 yıl boyunca maaş almaya devam edeceği ortaya çıktı.