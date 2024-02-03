İstifa eden Hafize Gaye Erkan 2 yıl daha maaş alabilecek. Resmi Gazete’de ‘görevden alınmıştır’ detayı

Kaynak: Haber Merkezi
İstifa eden Hafize Gaye Erkan 2 yıl daha maaş alabilecek. Resmi Gazete’de ‘görevden alınmıştır’ detayı
Görevinden istifa ettiğini açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında ise Erkan için ‘görevden alınmıştır’ ifadesi yer aldı. Erkan böylece, 2 yıl boyunca daha eski görevinin ücretini almaya devam edebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"GÖREVDEN ALINMIŞTIR" DETAYI

Atama kararında, ‘istifa ettiğini’ açıklayan Hafize Gaye Erkan ile ilgili ‘görevden alınmıştır’ ifadesinin yer alması ise dikkat çekti.

Resmi Gazete'deki atama kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnemesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince başkan yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır"

İKİ YIL DAHA MAAŞ ALABİLECEK

Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri 4 yıl olarak belirleniyor.

Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre, Merkez Bankası başkanları performansları yeterli görülmediği takdirde görevden alınabiliyorlar.

Merkez Bankası başkanlarının, yine aynı maddeye göre görevden alındıktan sonra 2 yıl boyunca daha eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında ‘görevden alındığı’ belirtilen Erkan da, özel bir kuruluşta ya da kamuda işe başlamadığı sürece 2 yıl boyunca maaş almaya devam edecek.

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