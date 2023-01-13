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Hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Siirt’in Şirvan ilçesinde hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:31
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Hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
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Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Nergizli köyünde hafriyat döken Halil Oktay (55) yönetimindeki 66 LY171 plakalı kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 200 metreden şarampole yuvarlandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, Oktay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oktay’ın cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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