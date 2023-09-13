Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı

Tuzla'da, döküm sahasında ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı hafriyat kamyonu devrilerek şarampole yuvarlandı. Yaralı şoför Suat Akbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı

Tuzla'da, döküm sahasında ilerleyen şoför, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Tuzla Akfırat Mahallesi’nde bulunan döküm sahasında yaşandı. Döküm sahasında ilerleyen 33 CNH 56 plakalı kamyonun sürücüsü Suat Akbaş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu devrilerek yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yardım koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, mesai arkadaşları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan şoför Suat Akbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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4387e9ef12155a08347c0f1515f39b70.jpgGörgü tanığı Osman Çakmak, "Buraya gelirken yüzde yüz daldı bu adam. Buradan aşağı uçacak bir şoför değil. Öndekiler arkadakiler bağırdı kornaya bastı ama duymadı. Daldı bu adam. Yoksa buradan aşağı uçacak bir tane TIR şoförü bulamazsınız. Diğer arkadaşlar kurtarmaya çalıştı. İtfaiye de geldi. Çıkaramazlar normalde çünkü sıkıştı. Sağlık durumu iyi değil." dedi.

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