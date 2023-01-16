Bircan Bali Instagram hesabında intihar eden bir oyuncuyu açıklayacağını söylemişti. Söylemezsem Olmaz programında konuşan Bircan Bali Hafsanur hakkında bazı açıklamalardan bulundu. Peki, Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti? Bircan Bali Hafsanur Sancaktutan için ne dedi?

Bircan Bali Instagram hesabından bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yakın zamanda eski sevgilisi için intihar eden bir genç oyuncuyu açıklayacağını söylemişti. Bircan Bali sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programında bazı açıklamalarda bulundu. Peki, Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti? Bircan Bali Hafsanur Sancaktutan için ne dedi?

Bircan Bali'nin İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir ünlü ismin bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini'' açıkladı. Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yapığı açıklamada "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi.

Bircan Bali, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!"

Bircan Bali son yaptığı paylaşımda ise detay vererek "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi. Ünlü oyuncunun Anadolu Yakası'nda bir hastanede tedavi gördüğü ve onu hastaneye yine çok ünlü birinin götürdüğünü de dile getirdi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İNTİHAR MI ETTİ?

Hafsanur Sancaktutan ilk olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı,

‘’Herkese merhaba, Biraz önce TV'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı.

Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi.

Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatını çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum.

Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

BİRCAN BALİ HAFSANUR SANCAKTUTAN İÇİN NE DEDİ?

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Hafsanur Sancaktutan hakkında intihar iddialarında ısrar ederek olayın nasıl geliştiğini söyledi. Peki, Bircan Bali Hafsanur Sancaktutan için ne dedi?

Bircan Bali canlı yayında, "Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak 'İntihara teşebbüs etmedim, zehirlendim' diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım" dedi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’DAN KANITLI YANIT

Hafsanur Sancaktutan Instagram hesabından önce canlı yayın yaparak sevdiklerine iyi olduğunu söyledi.

Hafsanur Sancaktutan önce videoda bileğini gösterdi daha sonrasında bilekleri açık bir şekilde fotoğraf paylaşarak altına şunları yazdı, ‘’Çok fazla mesaj geldi.. Böyle bir fotoğraf koymak zorunda kaldım. Çok üzgünüm.’’