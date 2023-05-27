Bircan Bali'den şok iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uyguladı

Söylemezsem Olmaz isimli programda Ebru Şancı ve Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerinden bahsederken Şancı, Bali'ye "Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım" demişti. Şancı, olayı yanlış aktardığını söyleyerek Bircan Bali'den özür dilemişti.

Olayın ardından birkaç gün geçtikten sonra Söylemezsem Olmaz programının daimi yorumcularından Bircan Bali ise, Uraz Kaygılaroğlu'nun ekip arkadaşlarına şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Instagram hesabından açıklama yapan Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun bu olayların ardından ekip arkadaşlarına saldırdığını söyledi.

Bali, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce yayınımda da söylediğim gibi ben bu Uraz Kaygılaroğlu denilen oyuncuyu uzaktan bile görmedim. Ebru'nun yanında yaptığı bir dil sürçmesi yüzünden konu buraya geldi. Neyse olay anında da daha sonra da söylediğim gibi kişiyi ömrümde görmedim. Ama şimdi duydum ki benim ekip arkadaşlarıma saldırmış. Benimle ilgili ileri geri konuşmuş. Şiddet uygulamış. Ebru dil sürçmesi için özür dilemişti sen de bu terbiyesizliğin için özür dileyecek misin?"