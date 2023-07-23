Kerem Bürsin ile yeni bir projede bir araya gelen Hafsanur Sancaktutan son zamanlarda en çok konuşulan oyunculardan. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında nereli?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu.

Baba tarafından aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı.

Hafsanur Sancaktutan yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.

Hafsanur Sancaktutan 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı.

2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı.

2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Kerem Bürsin ile Ya Çok Seversen dizisinde rol alıyor.