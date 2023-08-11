Hafsanur Sancaktutan bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı

‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te bir erkekte en çok aradığı özelliği açıkladı.

Hafsanur Sancaktutan bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı

‘Ya Çok Seversen’ dizisindeki performansıyla isminden sık sık söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, ‘Sıkı Muhabbet’in bu haftaki programında yeni dizisinden aşka bakışına kadar birçok bilinmeyeni anlattı.

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Kendini tanımaya başladığı dönemde oyunculuğa atıldığını paylaşan Hafsanur Sancaktutan, “‘Bir şeyler anlatmaya çalışırken acaba ben anlıyor muyum?’ diye kendimi sorguladığım çok oldu. Tatlıyım, enerjiğim ama benim de çok agresifleşebildiğim yanım var. Onu da genelde kalp kırmadan atlatmaya çalışıyorum” dedi.

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"SANA HAYATININ ŞOKUNU YAŞATACAĞIM KEREM"

Başrol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında da yorum yapan yetenekli oyuncu “Kerem’le çok eğleniyoruz. Bu röportajı izleyecektir. Buradan Kerem’e bir şey söyleyebilir miyim? ‘Sana hayatının şokunu yaşatacağım Kerem!’” dedi.

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Konu ilişkilerden açılınca Hafsanur Sancaktutan, “Ben zekâdan etkilenirim; zekâ, enerji, aura ve insanlara karşı davranışı önemli. Herkesin dönüp bakmayacağı kişilere döner bakarım. Önemli olan saçtığı enerji” dedi.

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