Haftasonu futbol heyecanı Yeniçağ'da. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Maçlar biter bitmez yazacaklar

YARIN:
Süper Lig'de ikincilik mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Saat 19.00'daki maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.
Son maçlarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Aynı saatte oynanacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
PAZAR:
Süper Lig'e yükselme yolunda finalde Pendikspor'un rakibi belli olacak. Eyüpspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bodrumspor'a konuk olacak.
Maç saat 16'da başlayacak. Mirza Şeker maçı değerlendirecek.
Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise şampiyon Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Dev derbinin tüm kritiklerini Sedat Kaya ve Fatih Saboviç yapacak.