25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun ile Rize zirveye vize

Haftayı çok önemli üçer puanla kapatan Samsun ile Rize’de keyifler yerinde…

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:40
Takip Et

Haftayı kayıpsız kapatan Samsun ve Rize zirveye vize

Samsun ile Rize zirveye vize
+
Aa
-

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

     Türkiye Spor Toto 1.Ligi’nde; İstanbul ekiplerinden Eyüpspor, kendi sahasında çıktığı en yakın rakibi önünde, beklenmedik farklı bir mağlubiyet alırken, İbrahim Üzülmez ve oyuncuları adeta bir ‘şok’ yaşadı. 

     Eyüpspor; ilk kez süper lige çıkmak için zirveye yerleşerek, yerini yine de korumaya devam ederken, en yakın rakibi Yılport Samsunspor’da peşini bırakmıyor.
     Söz konusu ligde, 20’nci hafta geride kalırken, haftayı yenik kapayan  mor-sarılılar +12 gol ve 41 puanla liderlik koltuğunu korudu. En zorlu rakibi Yılport Samsunspor’a kendi sahasında 4-1 mağlup olunca, aralarındaki fark 3 puan indi.

     Eyüpspor önünde, Zeki Yavru’nun penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen kırmızı beyazlılar, Sinan’ın ayağından gol yiyince ilk 45 dakika 1-1 sonuçlanmıştı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Hüseyin Eroğlu’nun oyuncuları; Douglas, Laura ve son dakikada Ahmet Sağat’ın attığı gollerle, haftanın sürprizini yaparak, bir üstündeki lig liderini İstanbul’da 4-1 mağlup etti.

   Bu arada;bu karşılaşma sonrasında soyunma odasında çok büyük bir sevinç yaşayan Samsun cephesinde, aynı mutluluğu tribündeki ve televizyon başındaki kırmızı beyazlı taraftarlarda çoksuyla yaşadı. 

     Ligde 2’nci sıraya +17 gol ve 38 puanla yerleşen Samsunspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ‘’Tüm takımdaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Puan ve puanlar için gelmiştik. Evet galibiyet bekliyordum ama böyle bir skor aklımdan geçmiyordu. İyi çalışmıştık, hak ettik.’’ dedi.

     Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin aynı ligdeki diğer temsilcisi Çay Kur Rizespor ise kendi evinde Didi Çay Kur Stadyumu’nda ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Denizlispor’u, her iki yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek, puanının 34’e çıkarttı. Zirveye bir adım daha yaklaştı.

     Oyunun başında kazandığı penaltı atışını Bolasie ile gole çeviren Ç.K Rizespor Emircan ile 2’nci golünü bulunca 2-0 öne geçti ama Bekir Turaç’ın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın son dakikasında ev sahibi Benhur ile 3-1 lik skoru belirleyince, sahadan üç puanla ayrıldı.

    Yeşil mavililer +12 gol averaj ve 34 puanla artık ligin zirvesinin yeni ortağı durumunda. Teknik adamları Bülent Korkmaz ’’Daha öncede belirttiğim gibi, taraftar bu takıma inansın, bizi yalnız bırakmasın. Tribünlerde boş yer kalmasın. Ligin sonunda güzel şeyler olacak.’’ ifadelerine yer verdi.

    İlk iki sıradaki Eyüpspor ve Samsunspor ile Ç.K Rizespor’un arasında, Pendikspor, Bodrumspor ve Keçiörengücü takımları bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
4
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
6
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.