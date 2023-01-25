Samsun ile Rize zirveye vize

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Türkiye Spor Toto 1.Ligi’nde; İstanbul ekiplerinden Eyüpspor, kendi sahasında çıktığı en yakın rakibi önünde, beklenmedik farklı bir mağlubiyet alırken, İbrahim Üzülmez ve oyuncuları adeta bir ‘şok’ yaşadı.

Eyüpspor; ilk kez süper lige çıkmak için zirveye yerleşerek, yerini yine de korumaya devam ederken, en yakın rakibi Yılport Samsunspor’da peşini bırakmıyor.

Söz konusu ligde, 20’nci hafta geride kalırken, haftayı yenik kapayan mor-sarılılar +12 gol ve 41 puanla liderlik koltuğunu korudu. En zorlu rakibi Yılport Samsunspor’a kendi sahasında 4-1 mağlup olunca, aralarındaki fark 3 puan indi.

Eyüpspor önünde, Zeki Yavru’nun penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen kırmızı beyazlılar, Sinan’ın ayağından gol yiyince ilk 45 dakika 1-1 sonuçlanmıştı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Hüseyin Eroğlu’nun oyuncuları; Douglas, Laura ve son dakikada Ahmet Sağat’ın attığı gollerle, haftanın sürprizini yaparak, bir üstündeki lig liderini İstanbul’da 4-1 mağlup etti.

Bu arada;bu karşılaşma sonrasında soyunma odasında çok büyük bir sevinç yaşayan Samsun cephesinde, aynı mutluluğu tribündeki ve televizyon başındaki kırmızı beyazlı taraftarlarda çoksuyla yaşadı.

Ligde 2’nci sıraya +17 gol ve 38 puanla yerleşen Samsunspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ‘’Tüm takımdaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Puan ve puanlar için gelmiştik. Evet galibiyet bekliyordum ama böyle bir skor aklımdan geçmiyordu. İyi çalışmıştık, hak ettik.’’ dedi.

Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin aynı ligdeki diğer temsilcisi Çay Kur Rizespor ise kendi evinde Didi Çay Kur Stadyumu’nda ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Denizlispor’u, her iki yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek, puanının 34’e çıkarttı. Zirveye bir adım daha yaklaştı.

Oyunun başında kazandığı penaltı atışını Bolasie ile gole çeviren Ç.K Rizespor Emircan ile 2’nci golünü bulunca 2-0 öne geçti ama Bekir Turaç’ın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın son dakikasında ev sahibi Benhur ile 3-1 lik skoru belirleyince, sahadan üç puanla ayrıldı.

Yeşil mavililer +12 gol averaj ve 34 puanla artık ligin zirvesinin yeni ortağı durumunda. Teknik adamları Bülent Korkmaz ’’Daha öncede belirttiğim gibi, taraftar bu takıma inansın, bizi yalnız bırakmasın. Tribünlerde boş yer kalmasın. Ligin sonunda güzel şeyler olacak.’’ ifadelerine yer verdi.

İlk iki sıradaki Eyüpspor ve Samsunspor ile Ç.K Rizespor’un arasında, Pendikspor, Bodrumspor ve Keçiörengücü takımları bulunuyor.