Trabzonspor 3 dakika içinde nasıl kaybetti. ''Evde var dışarıda yok''

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Futbol hayatının kıyısından Süper Lig'e tutunmaya çalışan Hatayspor, kendi evinde misafir ettiği Karadeniz’in ekibini, oyunun başlarında el bebek gül bebek karşılamasına rağmen, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu.

İlk 45 dakikada ise direksiyon biraz da olsa Trabzon ekibinin kontrolündeydi.

Karşılaşmanın ilk yarısında; genelde avuçlarda mumla oynanan bir çayda çıra sergileyen her iki takımdan akşamın talihlisi Hatayspor oldu.

Volkan Demirel’in ekibi ilk yarıda adeta fotoğraf enstantanesi verirken, ikinci yarıda sahnenin jön oyuncularıydı.

Bakasetas’ın şık pasına vurduğu kafa ile takımını 1-0 öne geçiren Makedon oyuncu Bardhi,

bu golden sonra sihirbaz Mandrake’nin siyah şapkasında kaybettiği tavşan oldu. Sahadan

çıktığı 55’nci dakikaya kadar yer yarıldı yok oldu.

Bardhi’yi, bu konuda yalnız bırakmak istemem diyen Eren Elmalı’da ona eklenince, Hatayspor konuk ekibin defansını sağlı sollu tokatlamaya başladı.

Hataysporlu Bertuğ’un, bordo beyazlılar adına attığı beraberlik golünden önce; Boudjemaa’nın, Hugo’nun formasına çekmesiyle golü VAR’da iptal eden Zorbay Küçük, aslında misafir takıma gelmekte olan kötü dakikaların haberini verdi.

*

Bu sezon 1-0 öne geçtiği maçlarda, ilk golün ardından 2’nci gol şansını yakalayan, genelde hep Djaniny ile bulan ama bir türlü o, 2-0’lık skoru Djaniny ile kaçırıp oyunu rahatlatamayan bordo maviler, bu akşamda aynı şeyi yaşadı.

Kaan’ın ev sahibi adına 45+5’de kaçırdığı net gol pozisyonu ise, Trabzonspor’a şanslı talihinin bir lütfu idi.

İkinci yarının başında Siopis’in üst direkten dönen şık şutu da, takım arkadaşlarına gelecek sıkıntının habercisi olunca, Hatay takımı bekleneni yaptı.

Kaan’ın yerine oyuna giren El Kaabi kendinin 7’nci, takımının beraberlik golünü attı ve karşılaşmadaki tempo bir anda yükseldi.

Hemen üç dakika sonra Bertuğ, yine şık bir gol atınca bu sefer VAR’a iş düşmedi.

Karşılaşma başlamadan Trezeguet ve Ömür ile Abdullah Avcı niye başlamadı bilmiyorum ama İkinci yarıda da kaçıran Djaniny gibi; bir varmış, bir yokmuş gibi oyuncular her zaman stres yaratmaya ve şaşırtmaya devam edecekler. Bu arada Abdülkadir Ömür’ün hafif bir sakatlığı olduğunu ve bu yüzden riske sokulmadığını tahmin ediyorum. Zaten bu oyuncuyu da Avcı, 90 dakika boyunca oyuna sokmaması da bu sebepten olsa gerek.

*

Eren Elmalı, ilk yarıdaki kötü fotoğrafını ikinci yarıda da sürdürünce, bordo mavililerin defansı aldı-verdi!

Bu 90 dakika öncesi, her iki takımında sakat oyuncularından yoksun olmasına rağmen, bunu sahaya pek de yansıtmayan Hatay ekibi oldu.

Lider Galatasaray ile arasında on puan fark varken bu deplasmana çıkan Trabzonspor, son dakikalarda yakaladığı iki net pozisyonu da cömertçe harcadı.

Ze Luis’in yan direk dibinden dönen topu, konuk ekibinin yine şanslı anlarından biri oldu.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Trabzonspor’un beş oyuncusu: Umut, Larsen, Trezeguet, Doğucan ve Lahtimi ise sahaya girdikten sonra bir katkı verdiler desem, sanırım yalan olur.

Deplasmanda üst üste 3’ncü mağlubiyetini alan ve yanlış hatırlamıyorsam son haftalarda oyunu önde getirdiği maçlarda, Trabzonspor sahadan hiç mağlup ayrılmamıştı.