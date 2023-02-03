Trabzonspor ile ön anlaşma yaptı. Boşnak Oyuncu Dino Hotic sezon sonu Trabzon’da

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Ara transfer döneminde takımına yeni oyuncu katmayı düşünmeyen Trabzonspor, gelecek sezonun transfer görüşmelerine şimdiden yavaş yavaş başlarken, Boşnak 10 numara Dino Hotic ile ön anlaşma yaptığı bildirildi.

Belçika’nın önemli haber sitelerinden Mao Pro League’nin haberine göre; Belçika’da Cercle Brugge formasını giyen 10 numaralı orta saha oyuncusunun, bu ara transferde Türkiye'de Konyaspor'a gitme durumunun olduğu ama bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Dino, sezon sonu için başka bir Türk takımı olan Trabzonspor'la, bonservis bedeli ücretsiz olan transferi için ön anlaşmaya vardı.

Sezon sonuna kadar takımdan ayrılmayacağını belirten Dino, Cercle Brugge’nin önemli hücum oyuncularından biri olarak biliniyor.

Jupiler Pro League’nin 10 numaralı oyuncularından biri olan Hotic; Bosna Hersek A Milli takımının da formasını giyiyor.

Ljubljana doğumlu, 1.68 boyundaki oyuncu aynı zamanda Slovenya pasaportuna da sahip. Oyuncu danışmanlığını Redzepagiç’in yaptığı Bosnalı oyuncunun sözleşmesi, bu yılın Haziran ayında sona erecek.

Normalde piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan, sezon sonu bonservisi elinde olacak olan 28 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, bonservis bedeli olmadan zamanı geldiğinde, bordo mavililerle resmi sözleşmeye imza atacak.

Cercle Brugge’nin teknik direktörü Carlos Avina Ibarrola, konuyla ilgili aynı haber portalına yaptığı açıklamada; Oyuncusu Dino Hotic’in, sezon sonu bedelsiz olarak Türkiye Süper Lig son şampiyonu ile ön anlaşma yaptığını açıkladı.

Aslen Sloven olan ve Slovenya milli takımlarının değişik kategorilerinde, toplam 54 kez formasını giyen ve 10 gole imza atan Hodıç, sonradan Bosna Hersek formasını da giyerek, bu formayla 4 kez A Milli Takım maçında sahaya çıktı.