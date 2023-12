Hain Şeyh Said'in derneğinin kurulmasına nasıl göz yumuldu. Gözlerden kaçan büyük skandal

ODATV’nin haberine göre; Cumhuriyet’e karşı 1925 yılında başlattığı isyanla birçok Türk askerini şehit eden ve yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin Musul ve Kerkük'ü kaybetmesine sebep olan Şeyh Said’in adının Diyarbakır’da bir bulvara verilmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor.

Tartışmalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, HUDA PAR milletvekili Ramanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti de dahil oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeyh Said için "Konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Şeyh Said Kürt halkının onuru ve değeridir. Halkının var olma mücadelesinde büyük emek harcamış ve bu uğurda bedeller ödemiştir. Onun şahsına yönelik hakaret ve saygısızlığı kabul etmiyoruz. Hakaret edenleri de kınıyoruz” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Hınıslı Sait bir vatan hainidir. Yaşadığı dönemin terörist başıdır. Kim övgü ile bahsediyorsa onunla aynı çukurdadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesine ilişkin başlayan tartışmalar üzerine “Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir” şeklinde açıklama yaptı, disipline sevk edildi ve sonra istifa etti.

Şeyh Said tartışmaları bu şekilde devam ederken Şeyh Said Derneği Başkanı ve Şeyh Said'in torunu Kasım Fırat, Şeyh Said hakkında hakaretler olduğunu ifade ederek Şeyh Said’in Kürt halkının gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Ayrıca, "Muhatabımız sürüngenler değil, bizzat Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı.

ŞEYH SAİD DERNEĞİ NASIL KURULDU, KİM İZİN VERDİ

Çözüm sürecinin olduğu dönemlerde 6 Ağustos 2014 tarihinde Şeyh Said'in köyü olan Erzurum’un Hınıs ilçesi Kolhisar köyünde bir araya gelen altmışı aşkın aile bireyi aralarında yönetim kurulu belirlediler.

Yönetim kurulu resmi başvurusunu 30 Ekim 2014 tarihinde yaprı. 07 Kasım 2014 tarihinde Diyarbakır Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün onayı ile resmiyet kazandı.

Şeyh Said’in ailesi ve yakınlarının kurduğu Şeyh Said Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 2014 yılında resmen onaylandı.

Diyarbakır Valiliği’nden alınan onayın ardından dernek, Ofis semtindeki Güneş Plaza’ya tabelasını astı.

PROFESÖR ÜÇÜNCÜ DE SORDU

Prof. Dr. Kemal Üçüncü'den bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na bir soru sordu.

Üçüncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişler Bakanlığına yurttaş olarak başvurumuzdur. Şeyh Sait adına bir dernek TC yasalarına göre kurulabilir mi? Böyle bir dernek var mı? Bu izin kaynağını hangi yasadan alıyor.? Bunu sorabilecek bir milletvekili olmadığı için biz soralım yurttaşlar olarak" ifadelerini kullandı.