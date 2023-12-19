Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ?

Kaynak: DHA
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ?
Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir araçta arama yapan Gümrük Muhafaza ekiplerı gördüklerine dokunmaktan korktular. Çuvalların içinden tam 33 piton çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan görenlerin bile inanamadığı kaçakçılık olayı. Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilde şüphe üzerine arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, çuvallara rastladı. O çuvalların içindekiler de hareket ediyordu. İpler çözüldü, görevliler bir anda irkildi. Çünkü o çuvalların içinde yılanlar vardı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri, dokunmaya bile korktukları yılan dolu çuvalları masaya koyup, operasyonun fotoğrafını çektirdiler yalnızca...

Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanarak Bulgaristan’dan,Türkiye'ye giriş yaptığında yakalanan yılanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

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