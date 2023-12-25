Selahattin Demirtaş Şeyh Sait'i savundu. Atatürk ve Türkiye düşmanları ortak noktada buluştu

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Şeyh Sait’i savunanlar kervanına katıldı. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları ile ortak noktada buluşan Demirtaş "Beni sevenler bilsin Şeyh Sait'in torunuyum" şeklinde konuştu.

Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş mahkemedeki savunmasında Şeyh Said’i savundu. Gazete Duvar’da yer alan habere göre Demirtaş, Şeyh Sait’in İngiliz ajanı olmadığını iddia etti.

Atatürk’ün Şeyh Sait ve Seyit Rıza ile temasta olduğunu savunan Demirtaş, “Arkasına aldığı güç laiklik değildir, Türkiye Cumhuriyeti değildir, İslam’ın gücüdür. Sözleşmeye ihanet eden Şeyh Sait değildir, Ankara yönetimidir. 'Yalan söylüyorlar, inkılap tarihi kitaplarını okuyup profesör olmuşlar, o ezberleri de çocuklara okutuyorlar. Şeyh niye isyan ediyor? Bize söz verdiniz, başardığınızda ilk yaptığınız şey halifeliği kaldırmak” şeklinde konuştu.

“ŞEYH SAİT’İN TORUNUYUM”

Demirtaş, Şeyh Said’in isyan ettiğini ancak ihanetçi olmadığını savundu. Şeyh Sait’in İngiliz ajanı olmadığını iddia eden Demirtaş, “Şeyh Sait’in İngilizlerle iş birliği yaptığına ilişkin tek bir bilgi yoktur. Türk aydınları biraz okusunlar, aydınlansınlar. Evet bir isyan vardır ama Şeyh Sait bir ihanetçi değildir. Beni seven varsa bilsinler ben Şeyh Sait’in torunlarındanım. Kürdün sosyalisti de İslamcısı da Şeyh Sait’in ne olduğunu bilir” şeklinde konuştu.