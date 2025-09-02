Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Kutlualp, bir diğer başkan adayı Sadettin Saran ile birleşme ihtimaline dair gelen soruya cevap verdi.

Kutlualp, yaptığı açıklamada "Camiada Sadettin Saran'la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

