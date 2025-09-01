Hakan Çalhanoğlu Inter'de hedef oldu!

İtalya Serie A'da Inter sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleye milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı.

17. dakikada Dumfries'in golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçse de Udinese Davis'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. 40. dakikada ise Atta sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda gol olmayınca Inter sahasında Udinese karşısından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. 68 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu ise kötü performansı sonrası büyük tepki çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK!

İtalyan basını yıldız oyuncunun performansı için şu ifadeleri kullandı; "Sahadaki en kötü oyuncular arasında kesinlikle Hakan Çalhanoğlu da var. Transfer piyasasında çok konuşulan Inter'in oyun kurucusu, mücadelelerde galip gelmekte ve topu kontrol etmekte çok zorlandı. Her zamanki gibi oyuna hiç giremedi ve Udinese'nin fiziksel gücünden çok etkilendi.

Penaltı alanı sınırından attığı tehlikeli şut dışında, Hakan Çalhanoğlu'nun maç boyunca yaptığı iyi şeyler gerçekten çok azdı. Cristian Chivu, kaçınılmaz olarak onu oyundan alıp Francesco Pio Esposito'yu oyuna sokarak takımın taktiksel yapısını da değiştirdi."

TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Inter'e gönül veren İtalyan futbolseverler de Hakan Çalhanoğlu'na büyük tepki gösterdi. Bir Inter taraftarı sosyal medyada 'Bu Inter'deki son maçım' der gibi oynadı' ifadelerini kullandı.

Bir başka Inter taraftarıysa, "Hakan Çalhanoğlu 65 dakikayı çaldı. Onu istediği yere, hatta hediye olarak bile göndermeyenler, layık değiller." dedi.

