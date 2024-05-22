Hakan Çalhanoğlu Inter'de şoku yaşadı

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Hakan Çalhanoğlu Inter'de şoku yaşadı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'e haciz geldi, kulübün sahibi değişti.

İtalya’da sezonu şampiyon tamamlayan Inter’in sahibi değişti.

Eski sahibi Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree’ye olan 386 milyon Euro’luk borcu ödeyemedi ve şirket, Inter’in yüzde 99.6 hissesini ele geçirdi.

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Zhang’ın salıyı çarşambaya bağlayan gece 12’ye kadar süre verildi, ancak borcunu ödeyemedi ve bu nedenle sahibi olduğu Inter haczedildi.

Oaktree, kısa süre içinde resmi bir açıklama yaparak kulübün yeni sahibi olduğunu duyurdu. Fiilen Inter’in sahibi olan Oaktree, 15-20 günlük yasal sürecin ve işlemlerin ardından ‘resmi’ olarak da kulübün sahibi olacak.

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Steven Zhang, kulübü efsanevi başkan Massimo Moratti’den devraldı. Inter başkanı olarak iki şampiyonluk, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı. Ancak Steven Zhang ile Inter, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini kaybetti.

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