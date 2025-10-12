Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri ile ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli oyuncu, çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi

"HİÇBİR ŞEY OLMADI"

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından İtalya'dan Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu haberlerle ilgili, "Bu yaz hiçbir şey olmadı!" dedi.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Inter'de mutlu olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.