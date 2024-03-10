Hakan Kutlu bu kez mutlu

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü maçının ardından hakem Erkan Özdamar'dan övgü dolu szölerle bahsetti.



Hakan Kutlu, karşılaşmayı yöneten hakem Erkan Özdamar'la ilgili "Çok değerli bir hakem. Ne yazık ki ülkemizde değerli olan bir şekilde aşağı çekilip, bir şekilde yıpratılmaya çalışılıyor. Bunlardan biri de Erkan Özdamar. Bu ligde olması, bu ligdeki takımlar ve hakemler için katkı olur, değer katar ama daha yukarılarda maç yönetmeyi hak eden bir hakemdi.

Kendisine maçtan önce söyleyecektim ama maçtan sonra söylemek nasip oldu. Türk futbolu adına önemli bir hakem. İnşallah tekrar hak ettiği yere çıkar. Maçın sonucu ne olursa olsun maçta önce bunu planlamıştım." ifadelerini kullandı.



Kutlu, maça ilişkin ise şunları söyledi:

Çok iyi mücadele eden, oyunu hem defansif hem de ofansif açıdan iyi oynayan bir takımız. Son 9 maçta bir gol yedik. Gol yememenin yanında pozisyon da çok az veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Bu çok önemli. 9 maçta 1 gol yiyince, pozisyon da vermeyince dışarda defansif oynayan bir takım algısı oluşuyor. Aslında ofansif oynuyoruz.

Bu algının da ortadan kalkmasını istiyorum. 1,5 yıl önce göreve gelmiştik. O dönemden itibaren oyuncularımızın takımlarına, şehirlerine yönelik ortaya koymuş oldukları müthiş bir aidiyet duygusu var. Bugün de bunu yansıttılar, hepsine teşekkür ediyorum.