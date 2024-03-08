Fenerbahçe'nin zaferinden sonra TFF'nin attığı twit Fenerbahçelileri çıldırttı. Okuyan herkes gizli özneyi anladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin zaferinden sonra TFF'nin attığı twit Fenerbahçelileri çıldırttı. Okuyan herkes gizli özneyi anladı
Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise zaferi için TFF'den atılan twit büyük tepki çekti.

Fenerbahçe; Türkiye'nin bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcisi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertli ekip muhteşem bir futbol sonrası sahadan 3-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldı, çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

Türkiye'nin ülke puanına da katkı sağlayan bu önemli zafer için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti.

TFF'nin sosyal medya hesabından, "UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti" paylaşımı yapıldı. Mehmet Büyükekşi Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, tebrik dahi etmedi.

Bu paylaşımı gören Fenerbahçeli taraftarlar ateş püskürdü.

İşte Fenerbahçeli taraftarların TFF'nin paylaşımının altına yaptığı bazı yorumlar:

"Üzgün bir emoji bile ekleyebilirlerdi"
"Allah ıslan etsin bunları lanet ettik artık bunlardan yazıklar olsun."
"Utanmasalar üzgün emoji atacaklar."
"Üzülmüşler resmen."

1024xauto-1.webp

1024xauto-2.webp

1024xauto-3.webp

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya üzerinden TFF’ye tepki gösteren isimler arasındaydı.
Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:
"Kişisel duygularınızı bir kenara bırakın ve yönettiğiniz kurumun resmi hesabını kullanın. Fenerbahçe, federasyonunuza bağlı ve şu anda Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım. Her gün ortaya çıkan spor hesapları gibi değil, bir ülkenin futbol federasyonuna yakışır bir şekilde tweet atın. Bu yapılan hoş değil."

1024xauto.webp

İlgili Haberler
Galatasaray Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ı ziyaret etti. 'Herkese nasip olmaz' diyerek hedefini açıkladı
Şansal Büyüka 'Şimdiden yazmış olayım' diyerek açıkladı. Oosterwolde'nin veda golü
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. 3.5'ar yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe kazandı ülke puanı değişti. Türkiye kaçıncı sırada?
Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag dağıldı
Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag dağıldı
Çaykur Rizespor'da Galatasaray galibiyetine rekor prim
Son Haberler
FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı Gündem
FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı
İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar Gündem
İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar
16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı Gündem
16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı
12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi Ekonomi
12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın
Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı Spor
Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı
Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. Yatırım için altın mı almalı dolar mı? Ekonomi
Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. Yatırım için altın mı almalı dolar mı?