Fenerbahçe'nin zaferinden sonra TFF'nin attığı twit Fenerbahçelileri çıldırttı. Okuyan herkes gizli özneyi anladı

Fenerbahçe; Türkiye'nin bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcisi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertli ekip muhteşem bir futbol sonrası sahadan 3-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldı, çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

Türkiye'nin ülke puanına da katkı sağlayan bu önemli zafer için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti.

TFF'nin sosyal medya hesabından, "UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti" paylaşımı yapıldı. Mehmet Büyükekşi Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, tebrik dahi etmedi.

Bu paylaşımı gören Fenerbahçeli taraftarlar ateş püskürdü.

İşte Fenerbahçeli taraftarların TFF'nin paylaşımının altına yaptığı bazı yorumlar:

"Üzgün bir emoji bile ekleyebilirlerdi"

"Allah ıslan etsin bunları lanet ettik artık bunlardan yazıklar olsun."

"Utanmasalar üzgün emoji atacaklar."

"Üzülmüşler resmen."

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya üzerinden TFF’ye tepki gösteren isimler arasındaydı.

Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel duygularınızı bir kenara bırakın ve yönettiğiniz kurumun resmi hesabını kullanın. Fenerbahçe, federasyonunuza bağlı ve şu anda Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım. Her gün ortaya çıkan spor hesapları gibi değil, bir ülkenin futbol federasyonuna yakışır bir şekilde tweet atın. Bu yapılan hoş değil."