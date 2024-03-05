Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a TFF'den şok haber

Kaynak: Futbol Federasyonu
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a TFF'den şok haber
Beşiktşa Başkanı Hasan Arat, “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından hakemler ile ilgili bir açıklama yayınlanmıştı.

Bu açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat; PFDK'y sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin, Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili sevk raporlarında şu ifadeler kullanıldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HASAN ARAT’ın (Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı) 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu OMAR COLLEY’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü DURSUN GENÇ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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