Galatasaray’ın 10 günlük TFF hakem tezgahı! Ünlü gazeteci açıkladı

Hamza Özalkuş
Galatasaray’ın 10 günlük TFF hakem tezgahı! Ünlü gazeteci açıkladı
Feridun Niğdelioğlu son 10 günde Galatasaray'ın yaptıklarını sıraladı.

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan gazeteci Feridun Niğdelioğlu’ndan bomba bir iddia geldi.
Niğdelioğlu Galatasaray’ın 10 gün içinde şampiyonluk yarışında kendine nasıl avantaj sağladığını açıkladı.

Icardi’nin hareketinden VAR hakemlerine kadar Sarı Kırmızılıların TFF’ye yaptığı baskıyı Niğdelioğlu şu sözlerle anlattı:

Fenerbahçe’nin aldığı penaltı ‘Haksız penaltı’ dedirtiler piyasaya.
Çünkü yorgun döndüler.
Bir yangın yaptılar.
“TFF istifa” dediler.
O dediler bu dediler.
Icardi’nin mevzuyu çözdüler.
Bir maça çıktılar.
O maçta 4 sarı kartlı 2 kırmızı kartlı oyuncusunu da temizledi.
Hoop Beşiktaş maçına tertemiz çıktılar.
3 puan.
Tolga Özkalfa bıraktı.
“İşlerim çok yoğun” yaptı. Eyvallah
Arkasından ne oldu VAR’a VAR geldi.
Neden şimdi?
İnanmıyorsun.
Güvenmiyorsun.
VAR’a koyduğun hakemin arkasına bekçi koydun.
Neden?
Ne zaman hayata geçiriyorsun?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçından sonra.
Ya biz yemiyoruz bunları.
Yiyenlere afiyet olsun.
Vallahi de bunların hesabını tek tek verecekler.

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