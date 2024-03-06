Fenerbahçe'nin TFF Başkan adayı belli

Birçok kulüp tarafından istenmeyen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi iyice köşeye sıkıştı.

TFF Başkanlığı görevini 1.5 yıldır yürüten Mehmet Büyükekşi ve kurulları, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından istifaya davet edildi.

Büyükekşi'nin yerine kimin geleceği konusunda kulislerde Adnan Polat, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu gibi tanıdık simalrın ismi geçse de çarpıcı bir aday ön plana çıktı.

Fenerbahçe ve bazı Anadolu kulüplerinin istediği TFF Başkan adayı da belli oldu.

Gelen haberlere göre Fenerbahçe'nin öncülük ettiği bazı Anadolu kulüpleri, Mahmut Özgener'i TFF Başkanı olarak görmek istiyor.

60 yaşındaki yöneticinin Türk futboluna yeniden katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler kulislerden uzak kalmayı seçiyor.

Ancak Özbek'in Mahmut Özgener ismine sıcak bakmadığı öğrenildi.

ŞANSAL BÜYÜKA DA ÖZGENER'İ İŞARET ETMİŞTİ

Deneyimli spor yorumcusu Şansal Büyüka da TFF'nin başına Mahmut Özgener'in gelmesinin iyi olacağını savunmuştu.

MAHMUT ÖZGENER KİMDİR?

23 Mart 1963 tarihinde İzmir'de doğan Mahmut Özgener, İzmir Atatürk Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Altay kulübünde 4 dönem başkanlık yaptı. 2008-2011 yılları arasında Hasan Doğan'ın vefatı sonrası TFF Başkanlığı görevine vekâlet etti.