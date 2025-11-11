Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, katıldığı spor zirvesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi, bahis soruşturmasına da değindi.

İşte Safi'nin söylediklerinden öne çıkanlar;

'FENERBAHÇE'DEN KİMSE ÇIKMAZ'

"Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da."

'DİĞER KULÜPLERDEN KİMLERİN OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ'

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Cesaretle bu işin üzerine gidiyor. Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da. Diğer kulüplerden kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Bizler iş insanıyız, sponsor oluyoruz. Kirli sektörün içinde yer almak istemeyiz. İçimizde bunları yapanların temizlenmesi gerek ki sponsorluklar devam etsin. Kirli oyunda kimse olmaz. Türk futbolunun marka değeri için yeni bir sayfa açmamız gerek."

