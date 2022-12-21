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Karagümrük-Uşakspor maçında korku dolu anlar: Hakem fenalık geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:28
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Hakem fenalık geçirdi! Karagümrük-Uşakspor maçında korku dolu anlar

Karagümrük-Uşakspor maçında korku dolu anlar: Hakem fenalık geçirdi
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Karşılaşmanın 6. dakikasında maçın dördüncü hakemi Cansu Tiryaki'ye sağlık sorunu yaşaması nedeniyle sağlık ekiplerince müdahale edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük yedek kulübesinde yapılan bu müdahale nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Yaklaşık 8 dakika süren müdahaleden sonra ayağa kalkan ve iyi olduğu gözlenen Cansu Tiryaki, karşılaşmaya devam edemedi.

Yeniden başlayan mücadelede, maçı seyreden bölgesel lig hakemlerinden Hatem Yarar, Türkiye Futbol Federasyonu onayıyla karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

Stat: Esenler Erok

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Salih Dursun, Dresevic (Dk. 67 Ricci), Baniya (Dk. 78 Biraschi), Levent Mercan, Adnan Uğur (Dk. 82 Efecan Mızrakcı), Shukurov, Samed Onur, Burak Kapacak (Dk. 66 Kerim Frei), Kouassi (Dk. 67 Colley), Kazım Kazım

Uşakspor: Vedat Böyükgül (Dk. 75 İbrahim Bağcı), Murat Şenel, Sefa Kahraman, Sezer Gündüz, Erhan Tatlıdil, Şamil Başaran (Dk. 85 Oğulcan İnanç), Resul Türkkalesi (Dk. 75 İbrahim Çağrı Oğuz), Alperen Kahraman (Dk. 75 Murad Han Gönen), Ömer Faruk Canbirdi, Sefer Kanıtemiz, Muzaffer Kahrıman (Dk. 46 İbrahim Demir)

Goller: Dk. 14 Kouassi, Dk. 71 Colley, Dk. 84 Kazım Kazım (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samed Onur, Dk. 45+5 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+8 Resul Türkkalesi (Uşakspor)

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