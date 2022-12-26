Karagümrük'ten flaş transfer. İtalyan oyuncu imzayı attı

Bertolacci, 2022 Ocak ayında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Karagümrük'ten Kayserispor'a gitmişti.

Bertolacci alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek geçtiğimiz ay Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmişti.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci’yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.