Hakemden tarihte görülmemiş olay. Spiker bile şaştı kaldı

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Hakemden tarihte görülmemiş olay. Spiker bile şaştı kaldı
Hertha Berlin-Magdeburg maçına hakem kararları damga vurdu

Almanya Bundeasliga 2’nin 22. Haftasında Hertha Berlin sahasında Magdeburg ile karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etsede maça bu galibiyet değil ilk yarının son anlarında yaşanan bir olay damga vurdu.

Karşılaşmanın 45. Dakikasında tribünlerden sahaya atılan tenis topları nedeniyle maç bir süre durduruldu.

Kısa bir aranın ardından maça yeniden mücadelenin hakemi Florian Exner ilk yarı biter bitmez oyuncuların yerlerini değiştirerek ikinci yarıyı başlattı.

Alman hakemin kararına maçın spikeri bile anlam veremezken Almanya'da Exner’in haklı olup olmadığı konusunda tartışmalara başladı.

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