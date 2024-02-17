Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda

Züleyha Öncü
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Real Madrid, La Liga'da Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ancelotti, milli yıldızın durumunun iyi olduğunu belirtti.

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''ONA KARŞI SABIRLI OLUN''
Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA OYNADI
18 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika oynadı.

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