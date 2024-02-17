Boluspor Tuzlaspor'u 89'da yıktı

Tuzlaspor, 1. Lig'de Boluspor'u konuk etti.

Boluspor, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekip, 10. dakikada Daniel Avramovski ile öne geçti.

Tuzlaspor, 31. dakikada Streli Mamba'nın penaltıdan attığı golle 1-1'lik dengeyi yakaladı.

Onur Ulaş, 89'da attığı golle Boluspor'u 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla Boluspor, puanını 36'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı.

Tuzlaspor ise 22 puanla küme hattının bir üst basamağı olan 15. sırada yer aldı.

İşte Boluspor'un galibiyet pozu;