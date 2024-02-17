Boluspor Tuzlaspor'u 89'da yıktı

Beyza Damgacıoğlu
Boluspor Tuzlaspor'u 89'da yıktı
Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Tuzlaspor, 1. Lig'de Boluspor'u konuk etti.

Boluspor, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekip, 10. dakikada Daniel Avramovski ile öne geçti.

Tuzlaspor, 31. dakikada Streli Mamba'nın penaltıdan attığı golle 1-1'lik dengeyi yakaladı.

ggii7mgxsaazqqf.jpg

Onur Ulaş, 89'da attığı golle Boluspor'u 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla Boluspor, puanını 36'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı.

Tuzlaspor ise 22 puanla küme hattının bir üst basamağı olan 15. sırada yer aldı.

İşte Boluspor'un galibiyet pozu;

ggijod2x0aacpjz.jpg

İlgili Haberler
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda
Galatasaray Ankara'ya 5 eksikle gidiyor
Trabzonspor'da Onuachu ve Pepe müjdesi. Kamp kadrosu açıklandı
Trabzonspor'da Onuachu ve Pepe müjdesi. Kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın bu hamlesi çok konuşulur. Dünyanın en çok izlenen maçı İnönü'de oynanacak
Fenerbahçe Badiane transferini resmen açıkladı
Trabzonspor'un transfer planı belli oldu. Abdullah Avcı açıkladı
Trabzonspor'un transfer planı belli oldu. Abdullah Avcı açıkladı
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı
Quaresma'nın neden Beşiktaş'a dönmediği ortaya çıktı. İşin içinde Samet Aybaba da varmış
Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazandı
Hakan Çalhanoğlu Milan'ı pişman etti
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama
Konya’da basketbol ziyafeti var!
Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Koray Gençerler
Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Koray Gençerler
Dünya futboluna damgasını vurmuş en iyi 20 teknik direktör. Süper Lig'den de bir isim var
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'in kaçırağı maçlar belli oldu
Son Haberler
1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın Ekonomi
1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın
Cami tuvaletine kendini yakmaya çalıştı Gündem
Cami tuvaletine kendini yakmaya çalıştı
İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir? Sağlık
İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir?
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi Yaşam
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi
Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı Gündem
Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde Kültür Sanat
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda Spor
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda