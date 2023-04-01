Hakim eşini öldürüp intihar eden kadın toprağa verildi

DHA

Olay saat dün 10.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli Hakim Necmi Arslan (54) ile eşi Hande Arslan (43) arasında tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise üzerine kızgın yağ dökerek yaktı.

Eşini öldüren Hande Aslan daha sonra kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı atlayarak intihar etti. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hakim Necmi Arslan ve eşi Hande Arslan cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Buradaki işlemlerin ardından Hande Arslan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Cenazeye Arslan'ın yakınları ve arkadaşları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Arslan, Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Hakim Necmi Arslan'ın ise yarın Heybeliada'da toprağa verileceği öğrenildi.