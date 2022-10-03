Önce eşini sonra kendini öldürmüştü. HSK Serkan Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan hakim Serkan Tüzün, Ankara Etmiesgut'ta bulunan hakim lojmanında eşini öldürmüş sonra da intihar etmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, eşini öldürdükten sonra intihar eden hakim Serkan Tüzün ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

HSK'nın yayınladığı taziye mesajı şöyle:

"Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."