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  • Önce eşini sonra kendini öldürmüştü. HSK Serkan Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı

Önce eşini sonra kendini öldürmüştü. HSK Serkan Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı

Hakim Serkan Tüzün, önce eşini sonra kendisini öldürmüştü. HSK Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 18:50
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Hakim Serkan Tüzün, önce eşini sonra kendisini öldürmüştü. HSK Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı

Önce eşini sonra kendini öldürmüştü. HSK Serkan Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı
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Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan hakim Serkan Tüzün, Ankara Etmiesgut'ta bulunan hakim lojmanında eşini öldürmüş sonra da intihar etmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, eşini öldürdükten sonra intihar eden hakim Serkan Tüzün ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

HSK'nın yayınladığı taziye mesajı şöyle:

"Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

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