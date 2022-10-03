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  • Hakim eşinin öldürdüğü kadının annesinden şok sözler. HSK kendini öldüren hakim için önce taziye mesajı yayınladı sonra

Hakim eşinin öldürdüğü kadının annesinden şok sözler. HSK kendini öldüren hakim için önce taziye mesajı yayınladı sonra sildi

Dün akşam, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan Hakim Serkan Tüzün Ankara'da önce eşini vurdu sonra da intihar etti. Katledilen kadının annesi Serkan Tüzün'ün kızına işkence ettiğini ve 12 yıldır da kendisine göstermediğini ileri sürdü.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:50
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HSK kendini öldüren hakim için önce taziye mesajı yayınladı sonra sildi. Hakim eşinin öldürdüğü kadının annesinden şok sözler

Hakim eşinin öldürdüğü kadının annesinden şok sözler. HSK kendini öldüren hakim için önce taziye mesajı yayınladı sonra sildi
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Dün akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan Hakim Serkan Tüzün evli olduğu kadını öldürdü.

Sabaha karşı 3 çocuklarının da bulunduğu evde eşi İlksen Tüzün'e ateş eden Serkan Tüzün daha sonra kendini de öldürdü. Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cesetleri, polisin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İlksen Tüzün de hukukçuydu ve hakimlik sınavlarına hazırlanıyordu. Serkan Tüzün ise daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapıyordu. Daha sonra ise Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan Serkan Tüzün, geçmişte Alperen Ocakları Genel Başkanı da olmuştu.

'Çocuğumun telefonlarını dinliyordu'

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi" dedi.

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Ali kınık
3.10.2022 23:25
Yazık o çoçuklara gerisi boş laf  
 
Tatar Osman
3.10.2022 22:57
Adalet kimlere emanet?  
 
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