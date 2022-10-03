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Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini öldürüp intihar etti

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Hakim Serkan Tüzün eşini vurduktan sonra intihar etti.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:05
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Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün eşini vurduktan intihar etti

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini öldürüp intihar etti
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Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında önce eşini vurdu sonra da intihar etti.

Üç çocuğu bulunan Serkan Tüzün, eski Alperen Ocakları Genel Başkanıydı.

TETKİK HAKİM OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SERKAN TÜZÜN KİMDİR?

Serkan Tüzün Alperen Ocakları Eski Genel Başkanıdır. Daha sonra arkadaşlarıyla bu görevden ayrılan Tüzün, Adalat Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapmıştır. Son yapılan görevlendirmeyle Serkan Tüzün, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Serkan Tüzün Alperen Ocakları Eski Genel Başkanıdır. Daha sonra arkadaşlarıyla bu görevden ayrılan Tüzün, Adalat Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapmıştır. Son yapılan görevlendirmeyle Serkan Tüzün, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

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