Hakim ve savcılarla ilgili olay AKP iddiası. Listeye girme telaşı başladı

AKP’nin 2023 hazırlığı başladığı konuşuluyordu. Hatta, Oy vermek istemeyenler için ikna ekibi kurulacağı iddia ediliyordu.

İki kıdemli Yargıtay üyesinin anlattığına göre hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki hakimler ve bazı savcılar AK Parti’den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor.

Diken’in Altan Sancar özel haberine göre, milletvekili aday adayı hâkim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen bazı hâkim ve savcılar AKP’li yöneticilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istiyor.

LİSTEYE GİRME TELAŞI

Adaylık tartışmalarının yargı kulislerinde geçmişte de olduğunu belirten kaynaklara göre, ‘listeye girme telaşı’ ilk defa bu denli erken başladı. İddiaya göre adaylık düşünen bazı yargı üyelerinin yakın çevrelerine “Hiç olmadığı kadar başvuru olacak, bu nedenle mücadele erken başladı” sözleri kullanıldığı söylendi.

AKP’li bir yönetici iddialara ilişkin konu olan habere yaptığı yorumda, “Seçim yarışına katılmak herkesin anayasal hakkı. Bize aday olma isteğini ileten çok sayıda bürokrat oluyor, fakat kimseye garanti verecek değiliz. Listelerimizi partimiz ve liderimiz belirler, seçmenimiz de karar verir” dedi.

YASA NE DİYOR

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun ek 7’inci maddesi adaylık için istifa eden kamu görevlilerinin durumunu düzeliyor.

Maddede şunlar kaydediliyor: “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.”

İKNA EKİPLERİ KURULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları sürdüren AKP'de önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ağırlıklı olarak ‘Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen’ üzerinde yoğunlaşacağı öne sürülmüştü.

AKP kaynakları “AK Parti seçmeninden uzaklaşanlar var ama henüz bizden kopmamışlar. Bu kitle başka partiye oy vermek istemiyor ama bize de vermek istemiyorlar. Bunlar sandığa gitmeme taraftarı. Bunun birçok nedeni var. Kırgınlık, küskünlük, hayat pahalılığı ve kişisel nedenlerle AK Parti’ye uzak durmaya başlayan bir kitle var. Ama aynı zamanda ikna olmaya da açık bir seçmen grubu. Bunu yapılan anketlerde çapraz sorularda da tespit ediyoruz. Bu nedenle seçimlere kadar en önemli hedeﬁmiz, sandığa gitmek istemeyen bu kitleyi ikna ederek sandığa gitmelerini sağlamak olacak. Bunun için hem ekonomik anlamda atılacak adımlar, hem de bizim birebir yapacağımız görüşmelerle seçmen ikna olacaktır” dedi.