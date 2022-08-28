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  • AKP'yi 2023 korkusu sardı. Oy vermek istemeyenlerin peşine düştüler

AKP'yi 2023 korkusu sardı. Oy vermek istemeyenlerin peşine düştüler

AKP, 2023 seçim hazırlıkları için harekete geçti. Oy vermek istemeyenler için ikna ekibi kurdu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:15
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AKP 2023 seçim hazırlıkları için ikna ekibi kurdu. AKP'yi korku sardı

AKP'yi 2023 korkusu sardı. Oy vermek istemeyenlerin peşine düştüler
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AKP, 2023 seçim hazırlıklarına başladı. Parti, oy vermek istemeyenler için harekete geçti. Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenlerin sayısının arttığını tespit eden AKP, ‘ikna ekipleri’ kurdu

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları sürdüren AKP'de önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ağırlıklı olarak ‘Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen’ üzerinde yoğunlaşacak.

AKP kaynakları “AK Parti seçmeninden uzaklaşanlar var ama henüz bizden kopmamışlar. Bu kitle başka partiye oy vermek istemiyor ama bize de vermek istemiyorlar. Bunlar sandığa gitmeme taraftarı. Bunun birçok nedeni var. Kırgınlık, küskünlük, hayat pahalılığı ve kişisel nedenlerle AK Parti’ye uzak durmaya başlayan bir kitle var. Ama aynı zamanda ikna olmaya da açık bir seçmen grubu.

Bunu yapılan anketlerde çapraz sorularda da tespit ediyoruz. Bu nedenle seçimlere kadar en önemli hedeﬁmiz, sandığa gitmek istemeyen bu kitleyi ikna ederek sandığa gitmelerini sağlamak olacak. Bunun için hem ekonomik anlamda atılacak adımlar, hem de bizim birebir yapacağımız görüşmelerle seçmen ikna olacaktır” dedi.

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Bir dost
28.08.2022 15:40
Yine akp alır  
 
Ülkü turan
28.08.2022 15:29
Halamı var bunlar.yuh yani.bu soygun düzenini görmeyenler mi var hala.makarnayla ikna edilirler  
 
Misafir
28.08.2022 13:53
Akp artık mazisiyle yaşamaya mahkum.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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