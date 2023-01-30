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Hakimden buluşacağı kadına şeytani kumpas. Hakim de böyle yaparsa

Hakim İsmail E. yeni tanıştığı kadının restorana başka bir erkek arkadaşı ile geldiğini görünce restoranı terk edip kadının uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:10
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Hakimden yeni tanıştığı kadına iğrenç kumpas

Hakimden buluşacağı kadına şeytani kumpas. Hakim de böyle yaparsa
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Konya'nın Çumra Asliye Ceza Hâkimi İsmail E, yeni tanıştığı kadına kumpas kurdu. 

Hakim İsmail E. buluştuğu kadının yanına bir başka erkek gelince restoranı terk edip genç kadının uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu. Şikayet üzerine hakim hakkında ise soruşturma açıldı.

HAKİM RESTORANI TERK EDİP KADININ UYUŞTURUCU SATTIĞI İHBARINDA BULUNDU

Konya'nın Çumra Asliye Ceza Hâkimi İsmail E, yeni tanıştığı kadınla buluştuğu restorana kadının başka bir erkek arkadaşı gelince, restoranı terk edip kadının uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Selçuklu'daki bir otelin restoranında arkadaşıyla birlikte üstü aranan S.K., ihbarı hâkimin yaptığından şüphelenerek şikayetçi oldu. S.K. hâkimin buluşmadan önce kendisine "Beni ekersen kolluk gönderirim" dediğini belirterek buluşmada hâkimin kendisine baktığı dava dosyalarının içeriklerini, kendisinin 'esrar, hint keneviri' kullandığını, aslında bunun suç olmaması gerektiğini, devletin belirli miktarlara izin vermesi gerektiğini anlattığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olaydan birkaç gün sonra S.K.'ya "Geceniz nasıl geçti" diye mesaj attığı öğrenilen İsmail E.'nin 112'ye yaptığı ihbar da "Bu kafedeki şahısların fotoğraflarını istiyorum, görevli arkadaşlar bunun fotoğraflarını bana göndersinler" dediği ortaya çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının durumu bildirdiği Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, hakim İsmail E. hakkında soruşturma izni verdi.

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Eyüp K
30.01.2023 11:17
Maalesef yargı bu tiplerin elinde. Savcı ve sivil polisten ağzı yanmış bir vatandaş olarak benim söyleyecek çok sözüm var ama burası onun yeri değil  
 
1950
30.01.2023 11:16
Bu hakim ne yapılır, yahu sen kadını kullanmayı düşünmüşsün, Kadın senden asıllı olunca erkek ile geliyor, iyi niyetli olsan oturur konuşursun, ha senin derdini yemedi, peki hainlik neyin nesi !!!!  
 
mmt
30.01.2023 11:13
kapasite çok önemlidir.  
 
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