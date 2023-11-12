Hakkari'de kaçakçılık operasyonu: 27 kişiye işlem yapıldı

Hakkari'de jandarma ekiplerinin son 15 günde yaptıkları çalışmalar ve operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KAYNAK: İHA
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu: 27 kişiye işlem yapıldı

Hakkari'de jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Ekiplerin 15 gün boyunca yaptıkları operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

aw075123-02.jpgHakkari Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 297 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 773 adet gümrük kaçağı takı, 42 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 122 adet gümrük kaçağı şemsiye, 23 adet gümrük kaçağı bıçak, 160 adet gümrük kaçağı çakmak, 73 adet gümrük kaçağı kahve öğütücü, 18 adet gümrük kaçağı su ısıtıcısı, 276 adet gümrük kaçağı termos, 24 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 60 paket gümrük kaçağı puro ele geçirilmiş olup, 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" denildi.

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