Hakkari'de kazada ölen polis memuru, memleketi Trabzon’da toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yavuz Akyüzlü (30), memleketi Trabzon’un Of ilçesinde toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
Hakkari'de kazada ölen polis memuru, memleketi Trabzon’da toprağa verildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu yolunda meydana geldi. Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü yönetimindeki 07 AKM 429 plakalı motosikleti ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Akyüzlü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 yıllık polis memuru Akyüzlü'nün cenazesi, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon’un Of ilçesine getirildi. Burada Yavuz Akyüzlü için cenaze töreni düzenlendi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın da katıldığı cenazede polis memurunun ailesi, taziyeleri kabul etti. Bekar olan Yavuz Akyüzlü’nün cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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