Feci kaza hamile kadını ve bir çocuğu hayattan kopardı

Kocaeli D130 Karayolunda ters yola giren otomobilin, başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Feci kaza hamile kadını ve bir çocuğu hayattan kopardı

Kaza, Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, S.E.E. idaresindeki 34 HB 3302 Honda marka otomobil ters yöne girmesiyle yabancı uyruklu H.A. idaresindeki 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçla kafa kafaya çarpıştı.

aw071460-01.jpg

Meydana gelen feci kazada 2 otomobil de paramparça oldu. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

aw071460-02.jpg

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

aw071460-04.jpg

41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişi olduğu öğrenildi. Kazada bir çocuk ve hamile kadın hayatını kaybetti. 5'i çocuk toplam 10 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

aw071460-06.jpg

Kaza sebebiyle D130 Karayolu 2 buçuk saat boyunca kapalı kapandı, alternatif yollar ile araç geçişine kontrollü şekilde izin verildi.

aw071460-08.jpg

İncelemelerin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardında yol trafiğe açıldı.

İlgili Haberler
İBB Meclis üyesi Düzce’de kaza geçirdi. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Hakkari'de kazada ölen polis memuru, memleketi Trabzon’da toprağa verildi
Hakkari'de kazada ölen polis memuru, memleketi Trabzon’da toprağa verildi
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Şişli’de panelvan kamyonun altına girdi sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı Yaşam
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı
Metruk binadan dökülen taşlar üç aracı pert etti Yaşam
Metruk binadan dökülen taşlar üç aracı pert etti
Emniyet'ten e-Devlet onaylı diploma ilanlarına yönelik uyarı Gündem
Emniyet'ten e-Devlet onaylı diploma ilanlarına yönelik uyarı
İBB Meclis üyesi Düzce’de kaza geçirdi. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı Yaşam
İBB Meclis üyesi Düzce’de kaza geçirdi. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Siirt'te minibüs takla attı Yaşam
Siirt'te minibüs takla attı
Marmara’daki deprem sonrası Naci Görür’den ilk açıklama. "KAF'ın kuzey kolunda olmadı" Gündem
Marmara’daki deprem sonrası Naci Görür’den ilk açıklama. "KAF'ın kuzey kolunda olmadı"