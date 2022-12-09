Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı



Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde saat 09.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.B. isimli şahıs yakalandı. K.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.