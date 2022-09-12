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Hakkınızda haciz işlemi başlatılmış olabilir! E-Devle'ten sorgulama yaparak haciz durumunuzu öğrenebilirsiniz

Bazen kenarda köşede kalmış ya da banka ile vergi dairesi gibi yerlere ödenmesi unutulmuş borçlar, sizi zor durumda bırakabilir. Bu gibi durumlarda maaşınıza veya eşyalarınıza haciz konulabilir. Bu borçlar, bilginiz dahilinde olduğunda bu duruma düşmenize gerek kalmaz. Haciz durumunuzu öğrenmek için E-Haciz sorgulaması yapabilirsiniz.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:42
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:51
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Hakkınızda haciz işlemi başlatılmış olabilir! E-Devle'ten sorgulama yaparak haciz durumunuzu öğrenebilirsiniz

Hakkınızda haciz işlemi başlatılmış olabilir! E-Devle'ten sorgulama yaparak haciz durumunuzu öğrenebilirsiniz
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Küçük ve unutulmuş borçlar, sizi zamansız yakalayarak moralinizi bozabilir. Bunun için internet üzerinden haciz sorgulama yapabilirsiniz. Nasıl mı? Haciz sorgulama konusuna geçmeden önce, "E-Haciz nedir?" sorusunu kısaca cevaplayalım.

E-HACİZ NEDİR?

E-Haciz, borcu bulunan kişilerin elektronik ortamda haczini tanımlamak için kullanılan bir yöntem. Genellikle maaş üzerinden kesinti şekline uygulanan E-Haciz, bazı durumlarda gayrimenkullere de uygulanabiliyor. Ayrıca devlet, vadesi geçen vergi alacakları için de bu uygulamayı devreye sokabiliyor. İşte, durumlara düşmemek için önceden E-Haciz sorgulaması yaparak kendinizi güvenceye alabilirsiniz.

E-HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Haciz sorgulama işlemini madde madde anlattık. İşte, detaylar...

- Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme PTT’den almış olduğunuz e-Devlet şifreniz, T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-imza ve internet bankacılığı gibi seçeneklerden birini kullanarak girebilirsiniz.

- e-Devlet'e girdikten sonra, ana sayfada yer alan arama çubuğuna "E-Haciz" yazmanız gerekir.

- Burada karşınıza iki seçenek çıkar. Banka hesaplarınızdaki haciz durumunu sorgulamak için "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" seçeneğini, aracınız üzerindeki haciz durumunu öğrenmek için ise "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" seçeneğini seçmelisiniz.

- İki seçenekten birine tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfada "Uygulamaya Git" butonuna basmalısınız.

- Bu buton sizi Vergi Dairesi Başkanlığının sitesine yönlendirir. Buradan adınıza haciz olup olmadığına ulaşabilirsiniz.

Peki, son olarak "Hangi tür borçlara E-Haciz uygulanabilir?" sorusunun cevabına bakalım.

HANGİ BORÇLARA E-HACİZ UYGULANIR?

Üzerinizde haciz olup olmadığını sorgularken borcunuzun devlet kurumlarına olması gerekir. Bu kapsamda E-Haciz uygulanabilecek borçlar:

- Mahkeme cezaları

- Trafikte görülen cezalar

- HGS, OGS gibi kaçak geçişlerden kaynaklanan cezalar

- Ödenmemiş sigorta primleri

- İdari alanda kesilen para cezaları

- Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu

- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu

- Yargılama giderleri

- Sosyal güvenlik destek primleri

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