Hala EYT maaşı bağlanmayanlar dikkat! Nedeni belli oldu

Seçimden önce emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için başvurusunu yapan ancak hala maaşı bağlanmayanların merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı.

Hala EYT maaşı bağlanmayanlar dikkat! Nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce reddettiği, seçim döneminde ise TBMM'den geçen "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" düzenlemesi sonrasında milyonlarca hak sahibi emekli olabilmek için başvurusunu yapmıştı.

Başvuru yapmasına rağmen aylardır emekli maaşı bağlanmayanların sayısı da dikkat çekiyor.

Peki EYT başvurusu yapmasına rağmen aylardır maaş bağlanmayanlar ne yapmalı?

EYT düzenlemesi için binlerce dosyanın SGK'da hala işlem beklediği biliniyor. Pek çok hak sahibinin ise eksik evrak yüzünden işlemi askıya alındı.

EYT başvurusu yapan hak sahipleri başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol etmeli.

"EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı" yazısıyla karşılaşanların ise Alo 170 üzerinden durumunu sorgulamalı ve eksiklerini gidermeli.

EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Yılı ve primi dolmayanların başvuruları kabul edilmiyor. SGK'ya olan borçlar yatırılmadığı sürece emeklilik işlemi yapılamıyor.

Borç yatırıldıktan sonra ise aylık bağlanıyor. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor. Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor.

Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra emekli aylığı bağlanıyor. Dosyası ve başvurusuyla ilgili sorun olduğunu düşünenlerin SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Yasaya göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulu olmadan emekli olmaları kazanılmış hak olarak görülüyor. Koşulları ne zaman tamamlanırsa o tarihten itibaren dilekçe verilerek emekli aylığı alınabilecek.

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