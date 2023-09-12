Trafik kazalarında 8 aylık korkunç bilanço. Trafik canavarı frene basmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Türkiye'de 8 ayda trafik kazalarında 1946 kişi hayatını kaybetti. En çok ölümle kaza Ankara'da yaşandı.

KAYNAK: İHA
Trafik kazalarında 8 aylık korkunç bilanço. Trafik canavarı frene basmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın 8 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2023'ün Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde meydana gelen 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 kişi yaralandı. Bursa'da ise 8 aydaki kazalarda 71 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz ağustos ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 51 bin 657 trafik kazasında 36 bin 971 kişi yaralandı, 313 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 8 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 kişi yaralandı. Senenin 8 aylık dönemindeki kazalardan 4 bin 596'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 15 bin 272 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023'ün ilk 8 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 122 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu bin 476 sürücü de kazalara sebep oldu.

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YAYALARA DA CEZA KESİLDİ
Yılın 8 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere çeza yağdı. Bin 849 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 11 bin 285 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 594 bin 268 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken MOBESE kamerelarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 8 milyon 583 bin 915 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 112 bin 544 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 661 bin 300 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

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EN ÇOK CAN KAYBI ANKARA'DA YAŞANDI
Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 8 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 111, İstanbul'da 106, İzmir'de 90 ve Bursa'da 71 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Ağustos ayında 888 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 14 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 296 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 8 aylık döneminde ise 5 bin 631 yaralamalı kaza meydana geldi. 71 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 8 bin 822 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

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