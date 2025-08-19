‘Halef Köklerin Çağrısı’ ses getirecek

NOW TV’nin yeni sezon dizisi ‘Halef Köklerin Çağrısı’ndan ilk tanıtım görücüye çıktı.

Başrollerinde İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı dizi, etkileyici tanıtımıyla sosyal medyaya da damga vurdu. “İnsan bence ait olduğu yerde yaşamalı” sloganıyla dikkat çeken fragman, dizinin atmosferine ve karakterlerine dair ipuçları vererek izleyicinin beklentilerini yükseltti. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen, uzun süre sonra ekranlara dönüyor. Sevenleri onları özledi. Aybüke Pusat, kısa bir ekran molasının ardından güçlü bir yapımla izleyici karşısına çıkacak. NOW’ın sezon içerisinde çok konuşulacak işlerinden birisi olmaya aday. Hangi gün yayınlanırsa yayınlansın, bence şansı var ama bu dizi için en ideal gün Perşembe’dir. Bakalım, kanalın kararı ne olacak?

Aşk, sırlar ve intikam üçgeninde geçen güçlü öyküsüyle izleyiciyi içine çekecek Most Production imzalı dizi, çok başarılı bir cerrah olan Serhat (İlhan Şen), tesadüfen karşılaşıp aşık olup evlendiği Melek (Aybüke Pusat) ve kaderine meydan okumak için Serhat’ın yolunu gözleyen Yıldız’ın (Biran Damla Yılmaz) hikâyesini konu alıyor.

Işın Karaca’dan ‘Dayan Yüreğim’

30 yıllık profesyonel kariyerinde her tarzı ustalıkla yorumlayan Işın Karaca, ‘Kıskandığım Şarkılar Projesi’ni büyük titizlikle hazırlıyor.

Işın Karaca, projesinin ilk şarkısı ‘Dayan Yüreğim’i yayınladı. Yıldız Tilbe’nin 1996 yılında yayınladığı şarkıyı yıllar sonra Işın Karaca yorumlamış. Orijinal ve yaz versiyonu olarak müzikseverlerin beğenisine sunulan eserin sözleri ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşırken düzenlemesini Can Yapıcıoğlu yapmış.

Işın Karaca, şarkıyı harika yorumlamış. Keyifle dinledim.

Gezici Çocuk Filmleri Festivali başladı

Köy köy mahalle mahalle gezerek, çocuklar için film gösterimleri ve atölyeler, yapan Gezici Çocuk Filmleri Festivali’nin üçüncüsü Çatalca’da başladı.

İBB Kültür tarafından İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen festival Eylül ayı sonuna dek sürecek. Çatalca’nın ardından yoluna Silivri, Arnavutköy ve Şile’de devam edecek festival, üniversitelerin sinema bölümü öğrencileriyle çocukları buluşturan “Cep Telefonu ile Kısa Film Çekiyoruz” atölyesiyle dikkat çekiyor.

Çocuklar atölye sayesinde hayallerini ekrana taşımanın ipuçlarını keşfederken, atölyeyi veren üniversite öğrencileri ise, İBB Genç Sanatçılara Destek Programı kapsamında programda yer alıyorlar.